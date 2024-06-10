娛圈單打：條「邊」紅到發發聲 萬年男二終坐正

數到今期流行的韓國男神，除咗金秀賢之外，另一黑馬現正極速冒起！佢就係憑住熱爆韓劇《背著善宰跑》一夕間紅遍全亞洲的邊佑錫！現正展開亞洲巡迴見面會，第一站台灣大受歡迎，唔止有大量粉絲接機，見面會門票仲秒殺。出道14年終於一嘗畀女圍的爆紅滋味，難怪新進男神笑逐顏開。

見面會上，男神除咗一展歌喉，仲大晒國語跟台灣粉絲拉近距離，最爆係以《百變小櫻》女裝扮相示眾，為博粉絲一笑，堪稱放下身段。梗係啦，邊佑錫雖然在《背》劇扮演高中生，查實已經32歲，在南韓演藝圈嚟講，算係紅得非常之遲。

唔信嘅，睇吓金秀賢咪知囉，「白女婿」36歲，都係大邊佑錫幾歲咋，但早在2013年已憑「都教授」一角名滿天下。遲來的走紅，令「呢條邊」更加珍惜成名機會，對粉絲有求必應，不在話下。

講番《背》劇，雖然已經大結局，但話題熱度居高不下。邊佑錫憑着190cm身高、腼腆笑容，加上深情暖男設定，贏盡女粉絲芳心。可能大家都睇厭了來來去去的舊面孔，覺得首當男一的邊佑錫零舍清新。其實佢近年一劇接一劇，只係冇次坐正，被形容為「萬年男二」。例如《青春紀錄》，大家只記住男主角朴寶劍，男二嘅佢面目模糊，提都冇人提。

今次時來運轉，唔止粉絲見面會賣個滿堂紅，廣告商更係排住隊爭相起用，就連元祖級男神孔劉代言10年的運動服裝品牌，都換上邊佑錫呢個新臉孔。家陣外界最關心，就係其人氣會否曇花一現，下一套劇能否維持水準，非常關鍵。