為開騷8次入紙紅館 楊千嬅咪高峰失靈 淡定唱多次

歌手楊千嬅日前為周禮茂作品展演出，久未於香港演出的她遇上咪高峰失靈，但仍處變不驚輕鬆化解，又透露已8次入紙紅館，望能在港開騷慶祝入行30周年。

楊千嬅、張敬軒及黃淑蔓等前晚為音樂人周禮茂作品展擔任表演嘉賓，千嬅在獻唱陳奕迅的《傷信》時，咪高峰突然失靈，現場觀眾紛紛提示她咪高峰沒有聲音，千嬅則相當淡定地回應：「冇理由唔重唱㗎？咁難得返嚟香港唱。」而她受訪時亦笑言壞咪只是小菜一碟：「本身覺得今日入第一粒音幾好，唱唱吓見啲觀眾同我揮手，覺得好開心好安慰，點知突然間有個人衝出嚟話支咪冇聲，哈哈！」

千嬅坦言再次在港演出很開心，更期望能在本地開巡唱：「前年開始申請紅館到依家，申請咗8次都唔得，最想7月開，因為明年7月16日係我踏入歌唱圈30周年。」又指紅館是每個歌手的夢想，自己亦有情意結，而現時會專心做好巡唱，其他交由上天安排，並透露7月會有一個月的假期：「幾十歲啦，都要乘機抖吓啦，見攰，哈哈！」

張敬軒操肌着泳衣 而同場的張敬軒則透露近期找了教練幫忙操弗自己，全因要向粉絲「找數」穿泳衣：「依家每朝8點起身操肌，經常畀教練操到大叫，幫自己改咗個花名『嘈操』。」黃淑蔓則剛踏入23歲生日，笑言每年的生日願望都是減肥成功，亦希望明年能開個唱，慶祝其入行10周年。