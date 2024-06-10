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何超蓮換衫片撒網 低V裙下滑 危！
超蓮近距離自拍換衫一刻，夠晒大膽！
賭王千金何超蓮婚後衣着更見大膽，不時低胸示人，不怕老公竇驍詐型。近日她在社交網限時動態上載換衫片段，身穿超Deep V晚裝的她激露深溝，但疑因胸口位置太鬆，設計師即時為其衣服縫針，怎料不小心令衣服下滑，一度跌出半球，幸好對方反應快，及時拉住衣服才未有走光。
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