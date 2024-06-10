Jessica再見港迷讚好Feel Jeremy「自肥」集郵

MIRROR其中5子包括隊長Lokman、Tiger、Frankie、Stanley及Alton，前晚聯同ERROR在亞博開騷，韓團少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）以壓軸嘉賓身份登場。唱足6首歌的Jessica先用廣東話打招呼：「Hello Hong Kong！大家好，我係Jessica！」再用英語說：「每次返嚟香港，我都感覺好好。」並即學即用說「多謝」和「雨季節」。獻唱最後一首歌時，兩隊男團為她和音，其後眾人繞場一周，Stanley與Tiger左右傍實她，Dee亦提醒她小心紙碎。騷後MIRROR接受訪問，大爆Jeremy前來追星：「佢係超級粉絲，帶咗好多Jessica嘅專輯嚟，仲成功集郵。」而Jeremy亦有網晒「自肥」過程。