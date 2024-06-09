為印度富二代贈興 Katy婚禮表演交足貨 5,500萬落袋

美國流行樂壇天后Katy Perry最近被爆獲印度一富豪以700萬美元重金禮聘，邀她在其兒子的婚禮上擔任表演嘉賓。Katy於現場炒熱氣氛，還與貴賓逐一合照，取得眾人歡心！

Katy Perry自2018年開始擔任美國王牌歌唱比賽節目《一夜成名》（American Idol）的評判，據估計7年來，她共獲得1.75億美元（約14億港元）酬金。雖然今季之後，Katy將不再為《一》任評判，但其收入仍有增無減，最近她就被爆獲得印度一名富豪以重金禮聘，邀請她為其兒子的婚禮擔任表演嘉賓，繼續豬籠入水！

今年3月，印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）曾邀請另一美國天后Rihanna到印度，為其兒子Anant Ambani為期3日的婚前派對進行演出，據知Rihanna當時獲630萬美元（約5,000萬港元）作酬金。而事隔3個月，安巴尼再次出手，以700萬美元（約5,467萬港元）的更高價錢邀請Katy Perry於上周飛抵法國康城，為Anant於當地舉行的婚禮任表演嘉賓。據現場人士透露，以銀色低胸造型亮相的Katy在婚宴上獻唱不足10首歌，不過勝在懂得搞氣氛，表演時不斷高呼邀貴賓合唱及跳舞，令主人家滿意到拍爛手掌。除了落力演出之外，Katy還在完騷後與一對新郎新娘以及貴賓逐一合照，認真識做！

大陣仗已成慣例 而今次已非安巴尼首次邀請天后在子女的婚禮上獻唱，2018年他在女兒出嫁時，就花了600萬美元（約4,686萬港元）邀請美國天后Beyonce在婚宴上表演，而事後Beyonce亦有公開她的傳統印度舞衣造型。