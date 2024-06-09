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是日通勝

農曆五月初四 甲辰年 庚午月 甲辰日
宜： 祭祀、出行、移徙
忌：開倉、動土、交易
幸運方向：坐東北向西南
幸運數字：38、07、45
幸運顏色：白、銀
吉時：
上午7時至9時
下午1時至3時
下午5時至7時
凶時：
上午5時至7時
中午11時至1時
晚上7時至9時
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