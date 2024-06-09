苗僑偉黃日華 踎茶記掀回憶

藝人苗僑偉與黃日華於劇集《射鵰英雄傳》的演出深入民心，分別飾演楊康及郭靖的他們於劇中恩怨交纏，但戲外就情同手足，不時見面敍舊。日前他們分享於茶記聚餐的片段，年過60歲的二人身材弗到爆，健碩的背影仍然有型，同框影片立即勾起劇迷回憶，紛紛許願他們可以再度合作拍劇。