皮膚發紅 痕癢難耐 趙露思出疹求醫 陷整容疑雲

內地「甜寵女神」趙露思樣子甜美，更獲封為「95後小花」之一，榮升流量女王。不過人紅是非多，她的樣貌不時被指有變化，甚至有網民稱曾目睹她現身上海某醫院，即傳出趙露思疑似整容的消息，引起熱烈討論。

粉絲不滿偶像被抹黑，發文為她護航，指趙露思只是蕁麻疹過敏到醫院求診，反而被大造文章。據知，趙露思的病情頗為嚴重，不但皮膚發紅，更痕癢難耐。消息一出，粉絲立即送上深切關切和祝福，又希望工作室能重視這件事，替趙露思生病被造謠一事發言，為偶像討回公道。

未開鏡先掀罵戰 另外，趙露思即將與陳偉霆（William）合作拍新劇《許我耀眼》，William日前飛抵北京準備開工，一向事業心重的他，除忙於為名下健身室做生招牌外，日前更專程現身上海，出席自家品牌活動。據悉，William創立品牌4年，今次趁周年慶舉辦聯乘藝術展，所有展出的熊公仔都由他設計，更邀得日籍設計師Akashi出席活動撐場。

另外，有指《許》劇以趙露思擔大旗，故排位較William優先，令他的粉絲大為不滿，而部分趙露思粉絲則嘲諷William「年紀大」作還擊，劇集未開鏡粉絲已在網上開戰，實行咬住對方唔放。