成都開騷再現小插曲 G.E.M.遇「空襲」 連人帶咪暴走

「宇宙G.E.M.」鄧紫棋日前於成都開唱，接連有意外發生，繼舞台被雨水淋到停電，連蟲子也視她為目標，在她彈鋼琴時玩突襲，嚇得伊人彈起逃跑！

鄧紫棋（G.E.M.）於本月初在成都連開3場騷，首場經歷暴雨令舞台停電，沒料到翌日表演自彈自唱期間，被突如其來飛來的巨型蟲子嚇到，起初她仍強裝鎮定繼續彈奏鋼琴，但愈彈愈驚，不停碌大雙眼望實於鋼琴上爬行的蟲，並向在場觀眾表示：「嘩，好害怕！這裏有一隻很大的蟲子，怎麼辦？」

未幾G.E.M.即連人帶咪暴走，躲在後方大叫求救，說罷即有男工作人員Man爆現身，拿起紙巾活捉昆蟲，G.E.M.見狀才放心走回鋼琴座位繼續演出。而完成幾場演出後，她於社交網發表感受，表示11天內舉行了8場戶外演唱會，經歷了各種狀況，結束下台的一刻真的很想哭，她寫道：「又挑戰了自己新的極限，真的很振奮人心！接下來我終於可以好好休息一會兒，我要打遊戲、睡覺、吃東西！當然，我還要努力練嗓，因為以後肯定有更高的山峰要跨過，下一站，青島見！」

陳奕迅風騷遊車河 而同樣於內地舉行巡迴的歌神陳奕迅（Eason），早前在杭州站臨場宣布因身體不適取消演出，期間一度聲音沙啞兼拭淚，事後因聲帶仍未康復，令演出要一再押後，加上有歌迷不滿主辦方的賠償，相信Eason內心也絕不好受。日前他終於更新社交網，晒出多張新照片，身處香港的他戴上頭盔，騎着電單車四處兜風，全程面露笑容，看來病情與心情都應該已好轉，一眾粉絲紛紛按讚，大讚他有型！