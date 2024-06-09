「全家」出動謝票 郭富城撩蔡思韵談情 「巨嬰」林峯扭抱

天王郭富城昨日率領林峯和蔡思韵以「一家三口」的姿態現身電影謝票活動，城城笑指很期待開拍前傳，望與飾演其妻子的蔡思韵談情，林峯則自薦化身「巨嬰」，要城城手抱！

郭富城、林峯和蔡思韵昨日出席電影《九龍城寨之圍城》謝票場，片中飾演一家三口的他們首次合體與觀眾見面，同時宣布電影票房衝破9,500萬。

城城透露劇組正努力為電影的前傳和後續度劇本，坦言電影口碑極好，無疑加重了劇組人員編寫續集的壓力。蔡思韵與城城同聲表示想知道角色的戀愛故事，城城更大呼期待，想知道2人如何孕育出「兒子」林峯，林峯聞言即笑說：「要唔要畀佢哋手抱我？」

玩遊戲輸畀囡囡 對於有網民指城城戲份太少，他稱從來不計較戲份多少，最重要是恰到好處，並指今次電影內容主要講述「城寨四子」，應該多留機會予年輕人，強調傳承很重要。

提到父親節將至，城城笑指每日都是父親節，會陪囡囡畫畫以及玩「過三關」，這個遊戲可以鍛煉腦筋，並自爆有時會輸給女兒。林峯則指囡囡在上海讀書，暑假會帶她遊山玩水。