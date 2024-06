娛圈單打：四肢發達又情深 好很大隻但溫柔

真係恭喜你呀!大隻仔Tyson Yoshi傳來喜訊,即將同拍拖7年的圈外女友拉埋天窗!整個求婚過程非常有心思,大隻仔在溫哥華開騷期間,突然宣稱會唱出為女友而寫的新歌,更邀女友上台。女友本來已感動得落淚,詎料當大隻仔唱出:「Would you be mine?If I ask you tonight,would you be mine?」旋即單膝跪下,亮出巨型鑽戒求婚,終於獲女友點頭Say Yes!