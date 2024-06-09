何泳芍做主持驚失言 劉穎鏇背天書遭考起

無綫小花劉穎鏇昨日出席活動，有份擔任奧運主持的她自言為背誦3吋厚的資料而苦惱不已，笑言錄影前會先問前輩攞貼士，加上有專業人士傍實，不擔心說錯話被網民鬧。

藝人劉穎鏇（Tiffany）、何泳芍、鄭衍峰與孔德賢，昨日以「奧運之星」身份出席無綫舉辦的「全城迎奧運」頭炮活動，他們負責主持奧運節目，中文麻麻的Tiffany透露仍未開始背相關資料：「因為仲未收到本天書，聽講本書有3吋咁厚，我都唔知點算！」她笑言幸好之前在記者會上見到有多位前輩及專業評述員在場，即時安心不少：「專業嘅嘢都係交番畀專業人士好啲。（擔心講錯嘢畀人鬧？）希望唔會，希望OK啦！相信前輩們會錫住我哋。我諗住錄影前拉埋班前輩一邊，問佢哋好多相關資料，攞定貼士先。」

何泳芍表示會幫助Tiffany，但也直認頭痛：「啲運動項目嘅規則都幾複雜，我唔擔心畀觀眾笑，係唔想講錯運動員嘅資料，因為佢哋好辛苦先上到呢個舞台。」同樣負責留港主持的孔德賢亦表示沒有壓力，又指盛事期間會經常在社交網發布跟賽事相關的貼文以作推廣。

鄭衍峰巴黎探路 至於鄭衍峰將偕方力申（小方）及黃翠如前往巴黎主持節目，他透露4月時率先去了當地探路：「小方同翠如話到時靠我，但其實訪問運動員我係初哥，要靠小方教我。（驚唔驚啲運動員唔接受你訪問？）唔驚，正如小方所講，面皮要練到成尺厚去做採訪，我面皮都要厚到好似面具咁，大叫佢哋做訪問。」

同場的《中年好聲音》歌手譚輝智稱最愛看田徑、籃球、游水及跳水等項目，問到會否捱更抵夜觀看賽事？他說：「我本身好夜瞓，所以冇問題。」