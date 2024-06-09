Stanley騷身材 人如其名「大表波」

《Hi MIRO！見面祭》「壓軸」一日即明天，由成員邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）擔綱，Stanley前晚先以跳唱單曲《Drunk in Love》MV造勢，他在MV中原本要扮飲酒，但男女主角不停NG，道具飲品都飲清光，結果要飲真酒，令他帶點醉意，進入了幻想的空間。而造型方面則非常配合Stanley花名「大表波」，穿上中空及Deep V上衣，展現健碩身材，他亦不諱言：「其實主要因為演唱會時嘅身形仲喺度，留個倩影，唔好嘥啦！呢個都係我其中一個叻嘅地方，畀大家睇吓啦！」