全球藝人短片播放量排行榜 BLACK PINK力壓Taylor登頂

韓團BLACK PINK擁有多首點擊破10億的神曲，連同各成員的Solo歌同樣熱度爆燈，其官方短片頻道上載的影片累計點播高達360億次，力壓美國天后Taylor Swift稱霸「全球藝人最高短片播放量排行榜」。

去年結束世界巡唱的BLACK PINK，與所屬的YG事務所僅續簽團體活動合約，4女隨即專注個人活動。組合雖然回歸無期，但單憑過往推出的《DDU-DU-DDU-DU》及《How You Like That》等多首Hit歌，在官方短片頻道狂吸點擊，再加上成員推出的Solo歌曲同樣熱爆海外，點擊爆燈。近日有海外網站公布「全球藝人官方短片頻道播放量排行榜」，BLACK PINK以逾360億點擊撼贏354億的Taylor Swift登頂。拉丁樂壇天王Bad Bunny與英國唱作天王Ed Sheeran分別以350億及324億進佔第3、4位。加拿大樂壇天王Justin Bieber與哥倫比亞天后Shakira則各以323億及303億播放量位列第5、6位。

Lisa出Solo歌強勢回歸 而BLACK PINK泰籍成員Lisa成立個人工作室後，又與美國唱片公司簽約準備再戰樂壇，她近日在社交網分享性感廣告照吸Like之外，亦預告將推出Solo歌強勢回歸。至於性感女歌手宣美與韓團TWICE成員娜璉搶先於本月13及14日推出新碟同期回歸，兩女各晒靚相對撼。

另外，Taylor昨晚起一連3日於蘇格蘭愛丁堡舉行演唱會，預計3日演出將有22萬人朝聖，將打破Taylor前男友歌手Harry Styles去年於當地演唱會的6.5萬觀眾人數，成為蘇格蘭史上最多觀眾的演唱會。據知為應付大批樂迷捧場，今年3月市政府已批准將場館容納的人數由67,130人增至72,990人。