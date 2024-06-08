Tyson 2卡鑽戒求婚成功 林家謙恭喜做老襯！

歌手Tyson Yoshi（TY）與女友Christy拍拖7年，經常恩愛放閃，昨日在無預警下於社交網宣布求婚成功的喜訊，他表示：「She said yes!」並分享女友戴上約2卡的鑽戒及擁抱照。圈中好友包括男團MIRROR成員姜濤、呂爵安、歌手林家謙、張敬軒和魏浚笙等紛紛送上祝福，大批網民亦蜂擁留言祝賀。

以女友為作歌靈感

Tyson其實早有求婚打算，今年初曾露口風正計劃求婚大作戰，前日他在加拿大溫哥華舉行個人演唱會，在演唱會臨近尾聲時邀女友上台，他唱出新歌《Would You》，唱前大聲呼叫：「好緊張呀！」新歌是以2人相處為藍本，歌曲中充滿小細節，Christy感動得掩臉落淚。當他唱出：「Would you be mine? If I ask you tonight, would you be mine?」隨即跪下並遞上鑽戒向Christy求婚，她感動落淚點頭答應，Tyson即為她戴上鑽戒，2人在一片歡呼聲中擁吻。Tyson的多首作品包括《Christy》、《Something》和《LosE tO yOu》都是以女友為創作靈感，如今再添一首求婚歌，認真有愛。