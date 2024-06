Tyson 2卡鑽戒求婚成功 林家謙恭喜做老襯！

以女友為作歌靈感

Tyson其實早有求婚打算,今年初曾露口風正計劃求婚大作戰,前日他在加拿大溫哥華舉行個人演唱會,在演唱會臨近尾聲時邀女友上台,他唱出新歌《Would You》,唱前大聲呼叫:「好緊張呀!」新歌是以2人相處為藍本,歌曲中充滿小細節,Christy感動得掩臉落淚。當他唱出:「Would you be mine? If I ask you tonight, would you be mine?」隨即跪下並遞上鑽戒向Christy求婚,她感動落淚點頭答應,Tyson即為她戴上鑽戒,2人在一片歡呼聲中擁吻。Tyson的多首作品包括《Christy》、《Something》和《LosE tO yOu》都是以女友為創作靈感,如今再添一首求婚歌,認真有愛。