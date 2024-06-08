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安心亞拋「半球」 熱舞20秒
安心亞不吝嗇好身材，讓粉絲大飽眼福。
台灣性感女星安心亞擁有惹火身材，不時於社交網分享性感跳舞片，日前她便晒出翻跳韓國女團ILLIT《Magnetic》改編版舞蹈的短片，只見她身穿黑色戰衣，中門大開露出雙半球，下身搭配黑色皮短裙，在短短20秒內隨着音樂瘋狂舞動身軀，粉絲看後十分激動，留言大讚：「辣度超標」、「好正好瘦好辣」。
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