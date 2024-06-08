洩露鄭世豪離巢消息 林淑敏認處理不當：會同佢傾吓

藝人林淑敏昨日出席劇集宣傳，談及早前疑被鄭世豪暗寸搶先透露其離巢消息一事，她直言是自己處理不成熟，會與對方相約細談，解開心結。

藝人林淑敏、呂慧儀、張景淳、許家傑及何晉樂（Rock）等昨日為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》進行宣傳。林淑敏受訪時，提到鄭世豪早前在社交平台發文宣布離巢，並稱離巢一事「居然被某人好肯定地證實了」，惹來網民揣測是在暗寸林淑敏，對此她承認自己處理事情不當，會約對方出來見面聊天。問到會否擔心鄭世豪因生氣而拒絕應邀？林淑敏說：「我又唔擔心，我會主動同佢傾吓。」又謂經一事長一智，下次會多加注意。

「龔水」標籤撇唔甩 而同場的呂慧儀和張景淳早前在網上晒情侶戒指放閃，他們解釋戒指只是道具，而問到會否公開戀情？張景淳說：「劇裏面大家睇得開心咪得囉，大家始終都認為我嘅身份係劇入面嘅『龔燁』，我出街大家都問『你老婆呢』，佢哋真係覺得劇入面嘅老婆就係我真實嘅老婆。」而呂慧儀亦指「龔水」CP的形象太入屋，所以不論說甚麼，觀眾都只會以角色身份看待他們。當被問到現實中尋找另一半時，會否受角色影響？張景淳笑言：「我返工都已經結咗婚，所以放工唔想再咁忙，其他時間會想休息吓。」呂慧儀亦表示暫時沒有打算戀愛。

至於作為新角色加入劇組的Rock透露已經開始拍攝了兩個月，被問到劇中角色是否為了取替鄭世豪的位置？Rock則笑言沒有想太多，認為只是劇情需要。

鄭世豪 呂慧儀和張景淳的CP形象深入人心，被觀眾誤當真情侶。