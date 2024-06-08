讓出風水屋 助師妹登紅館 張敬軒檢討音樂風格 發憤衝出國際

張敬軒（軒仔）與泰國男神Mew昨日一同出席活動，談到早前有人於百貨公司的留言板留言，希望不要再播放軒仔的歌曲，大方的他表示有自我檢討，也明白無法滿足所有人的口味，正發憤圖強，做出衝出國際的音樂。

歌手張敬軒（軒仔）、泰國演員兼歌手Mew、胡子彤和柯煒林昨日出席品牌活動，軒仔提到借給女團VIVA住的大屋磁場非常好，租借過的每位住客都在事業上有了不錯的發展，還大爆自己就是入住了這間大屋後，便登上紅館開騷，希望能為新女團帶來好運氣。

講到近日有網民發現一間百貨公司的留言板上，有顧客以一手稚氣筆迹請求店主不要再播放軒仔及男團MIRROR的歌，軒仔則表示仍然在自我檢討：「檢討緊點解自己嘅歌唔可以令所有人都鍾意，不過唔同人有唔同嘅口味。」認為從筆迹來看，留言者應該不是大人，亦能理解有部分年輕人不太喜歡聽廣東歌，希望之後能夠做出衝出國際的音樂。

Mew恨來港開工 而身旁的Mew則自言非常喜歡香港食物，還透露前晚特地聽了軒仔的歌，覺得非常悅耳，希望有機會和對方長談。問到會否想來港拍戲？Mew直言只要有機會一定會來港工作，還透露自己對動作電影情有獨鍾，非常喜歡李小龍和成龍等香港經典武打明星。

至於同場的胡子彤就坦言自參演電影《九龍城寨之圍城》後，有了更多機會和大家見面，還透露7月將會飛到馬來西亞開工拍劇，並已經開始操Fit身材，隨時準備好開拍《九》片的續集。