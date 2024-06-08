林君蓮晒Bra Top不輸郭珮文 炎明熹玩「羅拉Look」 「峰」騷激凸

同樣參加《聲夢傳奇》入行的炎明熹（Gigi）和林君蓮現時都大個女，齊齊以性感打扮進發！Gigi這次換上「羅拉Look」，大晒超緊身大露背小背心，身材玲瓏浮凸，青春又火辣！而林君蓮原來是有料之人，以Bra Top上陣大玩濕身誘惑，驚喜萬分，網民更大讚她身材不輸有「大騎樓」之稱的郭珮文。

19歲的「樂壇小天后」炎明熹形象多變，自成年之後不時以性感打扮示人，前日她上載去錄音的自拍，不過形象一轉，今次以現時最Hit的Y2K風打扮現身，紮住大孖辮，配上她最出名的齊陰髮型，加埋身穿黑色緊身小背心，青春又暗黑，難怪有人指她打扮似盜墓者羅拉。

露背又露腰 而Gigi穿的小背心更充滿機心，除了令奇峰「凸」出之外，一個轉身，原來後面是大露背上陣，白滑玉背及Fit爆纖腰盡現眼前，極度養眼！不過其實她都不是那麼大膽，因她除了影相之外，其餘錄音的時間都有穿上外套，不是那麼隨便就騷Quali給人任看，還是保持着少女矜持。

另外，現年21歲的「聲夢小花」林君蓮，外表高冷成熟，原來禾稈冚珍珠，日前她亮相音樂節，在社交網晒出穿白色Bra Top的濕身照，大派福利，其進擊身材震驚不少網友，高呼大開眼界，網民力推不輸「最強Body 」郭珮文，紛紛留言大讚：「辣妹子辣」、「呢Set好屈機啊，蓮姐」、「我家孩子突然成長了」、「高質有潛力」、「滄海遺珠」等。

林君蓮外表冷酷予人經常黑面的感覺，曾自揭年少時遭受欺凌「笑得唔靚」，慢慢似乎變了唔識笑，她亦曾唱《黑面》歌自嘲一番，不過近期她開始「轉型」，經常上載小背心短褲造型晒性感，又經常展示可愛的少女一面，扁嘴兼表情多多，跟之前高冷暗黑形象有很大反差。

炎明熹 林君蓮穿上Bra Top騷身材，被指媲美郭珮文。 郭珮文