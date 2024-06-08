娛圈單打：世界這麼大 Body唔怕晒

大家仲記唔記得，2017年雙料港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）呀？當年佢甫一當選，就因為一副哨牙被全港人彈醜，紛紛指為造馬，甚至形容佢係「極品豬扒港姐」、「雷豬兜」等！結果Juliette履行完一年港姐職責後旋即離開香港，對呢個傷心地全無留戀，網民仲恥笑佢係敗走添。

之不過，此處不留人，自有留人處！Juliette離開香港移居加拿大，仲曾經代表香港參加當地選美比賽，獲得殿軍，證明佢嘅顏值雖然唔符合此城審美標準，但絕對啱晒西洋人口味！其實Juliette身材高挑，有前有後，加上陽光膚色，非常火辣，都真係唔算失禮㗎！

最近佢就喺社交網大晒黑白全裸照，僅僅搵黑影遮蓋三點，震撼網民眼球！伊人話咁做係支持裸體藝術喎。但係計本欄話齋，藝術嘅嘢，真係識條鐵咩，香港網民一於少理，只要有好嘢睇，話之佢係咪藝術吖！

真係諗唔到，Juliette離開香港後，香港人對伊人的接受程度反而高咗！事實上，佢轉戰加拿大影視圈，星途不俗，曾參演不少劇集，包括Netflix劇集，兼繼續Model工作；感情生活更係多姿多采，同牙醫男友甩拖後，不久即轉投外籍男友懷抱，仲不時喺社交網放閃，事業愛情兩得意。

所以話啫，蛟龍終非池中物，一時一地的挫折，唔代表永遠的失敗，家陣冇人會彈Juliette係豬扒啦！老實講，香港市場太細，呢個世界又咁大，何必將眼光局限喺一個小地方呢？退一步海闊天空，最醜港姐一樣可以成為最Hot女郎！