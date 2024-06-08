兒子捧場 原來為見青雲 吳鎮宇打翻醋埕 廿四孝識做彈開

影帝劉青雲與吳鎮宇相隔19年再度合作，二人主演的電影舉行首映禮，鎮宇的兒子吳費曼罕有現身撐場，但被爸爸大爆其實是為跟偶像青雲合照，雖然醋意濃，但鎮宇亦相當識做，自動讓位給兒子集郵，絕對是廿四孝爸爸。

劉青雲與吳鎮宇前晚出席主演電影《談判專家》首映禮，除了一眾演員出席外，鎮宇的兒子吳費曼（Feynman）亦有捧場，小時候曾拍綜藝節目爆紅的Feynman，主動跟青雲合照，爸爸鎮宇非常識做立即彈開，隨後青雲亦識做地叫鎮宇來張3人合照。

緊張偶像多過爸爸

問到是否拍得開心最緊要？鎮宇即搞笑說：「拍得唔開心都得嘅，收咗錢都拍緊咯，哈哈！有開心有唔開心啦，最緊要順利。」談到戲中飾演談判專家，現時談判技巧是否變高？他笑指對青雲的買餸講價技巧應該有提升，青雲笑謂已經很便宜。問鎮宇跟囝囝談判技巧有否提升？他笑說：「佢都費事同你傾偈，佢今日嚟主要搵劉青雲影相，佢至鍾意青雲，好崇拜！試過有次青雲拎唔到獎，佢仲傷心過我攞唔到，發晒脾氣，但冇乜理我。」青雲聞言笑指原來鎮宇相約他到家中吃飯是有目的。