兒子捧場 原來為見青雲 吳鎮宇打翻醋埕 廿四孝識做彈開
影帝劉青雲與吳鎮宇相隔19年再度合作，二人主演的電影舉行首映禮，鎮宇的兒子吳費曼罕有現身撐場，但被爸爸大爆其實是為跟偶像青雲合照，雖然醋意濃，但鎮宇亦相當識做，自動讓位給兒子集郵，絕對是廿四孝爸爸。
劉青雲與吳鎮宇前晚出席主演電影《談判專家》首映禮，除了一眾演員出席外，鎮宇的兒子吳費曼（Feynman）亦有捧場，小時候曾拍綜藝節目爆紅的Feynman，主動跟青雲合照，爸爸鎮宇非常識做立即彈開，隨後青雲亦識做地叫鎮宇來張3人合照。
問到對票房可有信心？鎮宇指外界對《談》片反應不俗，希望能有好成績，青雲則希望港產片能繼續保持好水準：「大家要用心製作好電影，票房嘅嘢好難講，當然票房好番啲，大家會開心啲，拍得都會開心啲。」
緊張偶像多過爸爸
問到是否拍得開心最緊要？鎮宇即搞笑說：「拍得唔開心都得嘅，收咗錢都拍緊咯，哈哈！有開心有唔開心啦，最緊要順利。」談到戲中飾演談判專家，現時談判技巧是否變高？他笑指對青雲的買餸講價技巧應該有提升，青雲笑謂已經很便宜。問鎮宇跟囝囝談判技巧有否提升？他笑說：「佢都費事同你傾偈，佢今日嚟主要搵劉青雲影相，佢至鍾意青雲，好崇拜！試過有次青雲拎唔到獎，佢仲傷心過我攞唔到，發晒脾氣，但冇乜理我。」青雲聞言笑指原來鎮宇相約他到家中吃飯是有目的。
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