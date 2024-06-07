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車宥珍晨早出動遊下龍灣
韓國「模界IU」車宥珍前年以花名「車車」參加愛情綜藝節目《喜歡的話請響鈴》，成功吸納大批粉絲。她最近赴越南為代言的泳裝品牌拍廣告，並在社交網公開多張身穿比堅尼的靚相跟粉絲開心Share，她自爆有趁機去沙灘玩：「今天特別早起去下龍灣觀光，天氣很好，好成功呀！」
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