天生多病痛 續追歌手夢 29歲Halsey勇抗紅斑狼瘡症：感恩我生存

現年29歲的Halsey向來精神與身體健康問題多多，除了自小就有躁鬱症與專注力失調過度活躍症，亦患有子宮內膜異位症、鬆皮症、乾燥症、肥大細胞增生症與端坐性心膊過速症等。Halsey日前在社交網上載在醫院接受治療的短片，期間崩潰流淚，她留言：「長話短說，我好慶幸自己生存。短話長說，我寫咗隻新碟。」

病情受控

她翌日再發文，透露患上紅斑狼瘡症與淋巴性增生性疾病：「我發覺大家都睇到我隱藏咗好耐嘅消息，我之前都唔肯定應該分享幾多。你哋全部都好仁慈，所以我想分享多少少。2022年，我首次被診斷出系統性紅斑狼瘡，再加一種罕見T細胞淋巴性增生性疾病。兩種病都受到控制或者退減緊，而兩種病都好大機會跟我一世。經過艱難嘅開始，我喺出色醫生幫助下慢慢控制到病情。兩年後我感到好咗，我從未咁感恩可以投身音樂。我等唔切返去屬於我嘅地方：同你哋一齊，唱歌同盡情大叫。」