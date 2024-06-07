暢所欲玄：旗幟飄揚 破軍星

每個國家都有其國旗，旗幟是辨認人群的一個立場。古代戰爭，旗幟要鮮明，而且需要出師有名，正所謂名正則言順。出師無名，則旗幟不鮮明，難以得到眾人的擁護，所以旗幟有着特別之權力。

破軍星，在風水巒頭上，形狀似三角形，短邊為旗頭，長邊為旗尾。破軍星之意，就好似字面這樣解，破舊立新，軍者：眾士兵或眾人。眾人以旗幟鮮明地，出於對舊有的積弊，用武力破除，成立新的制訂。破軍星以此來理解一二，所以破軍星帶有特別的權力，由於對舊有的習慣，以武力來修改，帶有凶星的味道。

七赤破軍星，五行屬金，九宮飛星與巒頭，都是配兌卦。兌上缺，所以破軍星容易有缺失，再加上西方兌金，帶有肅殺之氣，所以必須用水化泄金之殺氣。兌卦為少女，也是喜悅之卦，更是水為財之源，我們喜歡音樂，都是兌卦。催旺破軍星，自然有此好處。

北斗七星第七顆：瑤光。破軍星五行屬金，最怕見到九紫火剋。今年七赤飛到南方火宮，如南方離宮有九紫火，則火之力量大，再加上香港高樓林立，高空風大而助火勢，容易引起火災之年，小心。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅