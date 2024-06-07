視后胡定欣公認演技精湛，其實她16歲正式入行前，曾參與無綫新秀歌唱大賽，可惜未有入選。別以為她「轉行」便放棄歌手夢，原來她一直秘密練兵，盼有代表作。近日網上流傳一段生日會的片段，她為Fans唱歌的環節終於曝光，見她唱得又穩又有Feel，被網民大讚高音甜低音準，台風十足。