娛樂

胡定欣絕密晒歌喉
視后胡定欣公認演技精湛，其實她16歲正式入行前，曾參與無綫新秀歌唱大賽，可惜未有入選。別以為她「轉行」便放棄歌手夢，原來她一直秘密練兵，盼有代表作。近日網上流傳一段生日會的片段，她為Fans唱歌的環節終於曝光，見她唱得又穩又有Feel，被網民大讚高音甜低音準，台風十足。
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