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陳國麟蝦碌「露械」 黃嘉雯得啖笑
藝人黃嘉雯與陳國麟為無綫節目《動物森友島》，到日本瀨戶內海有「兔仔之島」之稱的大久野島，近距離與野生小兔接觸，並享受酒店設施。以小毛巾蔽體浸溫泉的陳國麟，見到四出尋兔的黃嘉雯即在窗邊興奮揮手，磨砂玻璃令他下體失守，嚇到黃嘉雯喪笑。
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