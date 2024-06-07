真係咁Friend？：「車震」嚇戴祖儀 洪永城自爆已結紮

藝人洪永城（Tony）與「學霸女神」戴祖儀（Joey）為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，兩人合作過多套劇集包括《多功能老婆》、《香港人在北京》、《飛常日誌》及微電影等，相當熟稔。Tony指雙方因拍攝《愛情沒有來的時候》而認識，對Joey的第一印象是「索」和「正」，Joey笑言：「最初見佢嗰陣，覺得佢頭上好似有神聖嘅光咁，加上當時佢嗰個好Chok嘅眼神，依家已經唔係嗰陣嘅眼神，嗰時冇咁多紋。」

嘲吳若希最八 節目中，Tony提到太太梁諾妍早前患乳腺炎一事，笑說：「原來乳腺炎，有啲人話男士係要幫手。」說罷用舌頭舔嘴唇，Joey即說：「點解要舔住條脷講呢一句呀？」之後又隨口問Tony會否再生小朋友，怎料他竟自爆：「結紮咗喇我！」令全場嚇呆，Joey笑說：「你咁輕描淡寫講一啲咁爆炸性說話！」

而在爆料環節中，Joey重提與丁子朗在車上被拍一事，Tony笑爆問：「車震呀？」嚇得Joey忍不住說：「你使唔使過濾吓自己所講嘅嘢？」至於Tony心目中最吝嗇及最八卦的藝人，分別是吳業坤與吳若希。