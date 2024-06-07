中娛星動：粉絲應援被指擾民 王鶴棣送奶茶變相鼓吹 捱轟

內地男星王鶴棣近日錄製內地人氣綜藝節目，但剛開始拍攝不久就收到舉報，指其粉絲自發組織應援活動，又在現場通宵排隊，嚴重滋擾附近居民。作為偶像的王鶴棣非但沒有阻止，反而為在場粉絲送暖，嚇得節目組急忙在網上發文，制止所有線下應援活動。

王鶴棣近日到杭州，與綜藝節目《奔跑吧》常駐成員白鹿、范丞丞和張真源一同錄製新一期的節目，但拍攝開始不久就接到投訴，原因是王鶴棣的粉絲自發安排現場應援及通宵排隊，由於正值內地高考，因此遭到不少考生家長舉報。

白鹿可愛似公仔 《奔跑吧》節目組的網上官方平台前日急忙發聲明：「不提倡任何形式線下應援。」貼文一出，即引來大批張真源的粉絲在評論區留言，指節目已錄製了9期，從未遭當地居民投訴，但王鶴棣一來就破壞規矩。網民進一步指出粉絲擾民，而王鶴棣本人非但不勸阻，反而為通宵排隊的粉絲送上奶茶，變相鼓勵此行為。對於這些指控，王鶴棣的粉絲承認夜排行為及收到偶像送的奶茶，但強調絕對沒有擾民，亦沒有影響到高考學生，稱只是在附近商場自發應援。

雖然粉絲對罵不可開交，但偶像依然自得其樂，前日白鹿、范丞丞和王鶴棣一同拍片分享到網上，3人對着鏡頭很有默契地做出搞笑動作，相處得十分融洽。不少網民更大讚穿洋服、頭綁絲帶的白鹿像洋娃娃一樣可愛：「美的像假人一樣。」