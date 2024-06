男團MIRROR成員「大表哥」Stanley相隔一年多終於宣布推出新歌,日前他於社交網上載新作《Drunk In Love》的預告片。以牛仔裝束上陣的他鈕扣近乎全開,隨輕快音樂郁動上身時,其招牌「大表波」若隱若現,擺明「賣胸殺人」。他留言:「突襲大家,I need your love。」引到粉絲噴血留言問:「係咪Need My Touch呀?」