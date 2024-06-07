朴炯植謙稱魅力成謎 陳法拉旋風吸金 急返紐約交人

女星陳法拉3月秘密添丁，湊成「好」字的她表示很滿足，未想過再追。她透露稍後將會跟金球獎影帝哥連法奴合作拍新戲，笑言導演欣賞她的演技，沒有要求她收身：「依家轉型實力派。」

陳法拉與韓國男星朴炯植昨日出席活動，3月誕下6.5磅囝囝「米奇」的她，表示是即日來回出席活動，晚上就會趕回紐約湊仔，並透露已為囝囝改了中、法文名字，中文名會跟她姓陳。問到有否打算再生？她說：「抖抖先啦！暫時一仔一女湊成個『好』字，我好滿足啦。」

轉型做實力派 法拉透露稍後會夥拍金球獎影帝哥連法奴（Colin Farrell），為荷里活電影《The Ballad of a Small Player》開工，在香港及澳門兩地取景，屆時老公會帶仔女陪她一起開工。她指暫時只在視像圍讀時見過哥連法奴，不過有追看對方的劇集，並表示導演當初是親自飛到紐約找她洽談：「嗰陣仲大住個肚。」又指導演一直沒有要求她收身，笑問對方是否看中其演技？她搞笑說：「我依家轉型實力派！」

至於第2度訪港的朴炯植落實參演韓劇《金銀島》，現時已進入拍攝階段。提到他在外國的美男、理想男友及男演員選舉均打入10大之列，他謙稱不清楚自己的魅力所在，但獲得大家的歡心令他感到非常幸福，會努力演出來報答大家。