莊子璇「峰」殺郭珮文 胡美貽甩拖殘爆

「大騎樓」郭珮文昨日現身港姐招募活動，對於日前與藝人黃潤成結伴睇騷，她強調只是同事。至於傳與富二代分手的胡美貽殘爆現身，對雙方關係答得模棱兩可。

應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、郭珮文、何沛珈及胡美貽等，昨日出席《2024香港小姐競選》「全球招募最後召集」記者會，當中莊子璇心口開窿洩「導彈」，平日打扮火辣的郭珮文反而封胸讓賽。談到日前性感參與濕身音樂節，昨日卻打扮密實，郭珮文說：「適當場合着適當嘅衫，當日好多女仔着Bra Top加短褲。（你着長褲已算密實？）係呀！」問到同行的無綫藝人黃潤成是否追求者？她否認：「係公司同事，大家好Friend。」而莊子璇被指打扮性感時笑說：「我鍾意條裙嘅下襬，但上面個窿我想縫埋佢，不過係贊助，冇得改動。」

獨遊療情傷 另外，「無綫咪神」胡美貽早前傳撻着富二代並同居，但近日被指情海翻波，昨日她一臉憔悴回應「分訊」：「我冇拍拖，好耐冇分過手。」並透露有意獨自旅行，但否認療情傷：「感情關係好開心。（富二代係男友？）唔清楚，要問番佢本人。（你點定義同佢嘅關係？）係朋友，一日未結婚都係朋友。（有冇分手？）冇，我自己都唔知。」但問到是否同居，她停了幾秒才說：「唔知。」

至於何沛珈在台上公開肥妹仔舊照，自爆高峰期體重達70kg，又指21歲細妹也是肥妹仔，問會否推薦對方選美？她說：「佢要減30、40磅先得。」