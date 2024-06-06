三上悠亞「變幻球」吸金

日本暗黑天后三上悠亞，自去年30歲生日退出AV界從良後，依然沒有錫身。踏入初夏，轉行氣質路線的她最近親身上陣，為代言服裝品牌的泳衣系列擔任模特兒，示範多款剪裁特別的泳裝，搔首弄姿大擺火辣甫士，又側身倒奶搞到巨胸變形，非常落力。密密吸金的她，日前又自爆飛往夏威夷開工，並公開多張水着照大派福利。