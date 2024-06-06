《善宰》效應席捲全球 邊佑錫歌憑劇貴 殺入美國Billboard

憑「善宰」一角爆紅的韓星邊佑錫，獲全球劇迷狂刷音源，帶挈他主唱的插曲《陣雨》成功打入美國音源榜「Billboard Global 200」，是首次有韓星以非歌手身份殺入榜，引證「善宰」的驚人效應！

上周大結局的韓劇《背著善宰跑》熱潮仍未退減，人氣更席捲海外，帶挈男主角邊佑錫的社交網追蹤人數突破910萬，是劇集播出前雙倍！他以劇中所組樂隊Eclipse主音身份獻唱的OST《陣雨》同樣熱爆海外，除了一度高踞韓國Melon音源榜No.4，排名高過不少K-Pop歌手之外，前日公布的美國音源榜「Billboard Global 200」，該曲更首度入榜，進佔第199位，是首次有韓星以非歌手身份殺入榜內，足證他在海外人氣超級強勁！

舊拍檔朴寶劍打氣 出道8年終於走紅的邊佑錫，亦首次登上時尚雜誌封面，大騷男性魅力，出版商公開宣傳照後，隨即掀起訂購熱潮。狂接廣告吸金的他，代言的服飾品牌同步公開新寫真，廣告商亦對他帶來的宣傳效應相當驚訝，指他拍攝的夏日寫真，相比其他模特兒的代言照，在社交媒體上的點讚數量多出十倍。而他將於今天出發前往台北，為首場亞洲見面會作準備。

至於曾跟他合作韓劇《青春紀錄》的男神朴寶劍，近日忙於宣傳昨日開畫的新片《Wonderland》，對於邊佑錫日前力撐其新片VIP首映，他受訪時表示對方就如《青》劇角色一樣，幾經努力後終於成功，很高興見到他爆紅，會繼續為他打氣。

另外，韓星宋承憲與女星吳妍書合作的新劇《Player 2》，接檔《背》劇於本周一首播，承接「善宰」熱潮，首播錄得4%收視，成績尚算滿意。近日宋承憲亮相同志藝人洪錫天主持的網絡節目時，自爆因對方曾高調表明自己是其理想型，一度令母親懷疑他是否同性戀。