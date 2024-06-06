3號波照返地盤 自揭每月支出5萬 吳浩康：就嚟要賣腎

歌手吳浩康（Deep）2022年宣布與模特兒郭思琳結婚兼雙喜臨門，然而最佳的愛情依然敵不過生活折磨，去年郭思琳在社交網公開鬧爆老公，自揭已分房瞓一年，又晒出手腕瘀傷照，被網民懷疑暗示遭家暴，其後她深怕事情鬧大，急澄清傷勢與老公無關。

承認唔想做 至於Deep自離開英皇娛樂後，即轉行做地盤工養家，獲網民大讚有承擔，更被封「職安真漢子」。好感度激增的他，多了音樂演出及廣告拍攝，但仍沒有放棄地盤工作。上周五香港掛3號風球，他依然準時到地盤開工，並在社交網透露身在中環，搭建潑水音樂節舞台。

他在照片下幽默自嘲「好鍾意返工」，更大爆每月支出龐大，形容「就嚟要賣腎」，他寫道：「其實都唔想做㗎，冇錢咋！每個月支出最少5萬，唔好話要返地盤，就嚟要賣腎，最衰我虧。」貼文一出引起熱議，不過網民似乎唔Buy，留言：「香港人3號波都係要返工」、「Over咗喇」等，暗指他不應公開狂呻。