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阿Sa素顏自拍冇有怕
女星蔡卓妍（阿Sa） 近日於日本成田國際機場被粉絲捕獲，並親民與對方自拍。該粉絲晒出合照，表示素顏的阿Sa臉小又友善，又激讚她近年的衣着好看，一見她的白色帽就知道是她。
相中的阿Sa不但擁有娃娃臉，就連皮膚都保養得非常好，即管工作繁忙也沒有出現黑眼圈，不愧為凍齡女神。
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