獨家專訪：離別曲約定歌迷再會 李玟絕唱面世 思林3度飲泣

今年是已故華語天后李玟（CoCo）出道30周年，原來她生前與兩位胞姊將老歌《When Will I See You Again》翻唱成中文版《珍惜今天》。二姐李思林透露CoCo生前意願是每次演唱會尾聲都唱此曲，盼下次再見歌迷，可惜她去年撒手人寰，思林說時忍不住3度飲泣。

天后李玟離世近一年，本月15日是她出道30周年的日子，其二姐李思林日前受訪時透露，當天會在CoCo長眠的武漢墓園舉行銅像揭幕儀式，又指正與唱片公司商討合作推出新歌《珍惜今天》，此曲是繼1997年《我的翅膀》後，3姊妹再次合唱的歌曲。CoCo生前一直有老歌翻唱計劃，當中《When Will I See You Again》是她其中一首很喜歡的歌曲，於是找來填詞人改寫成中文版《珍惜今天》，憑歌宣揚愛，思林表示：「呢首歌2017年已經錄好，MV都整好，團隊設計咗3個人物，代表我哋3姊妹。大家姐冬菇頭，我係長頭髮，李玟就紮小辮仔，好似打遊戲機互相幫忙排除萬難，藉此教導小朋友愛護環境。」

盼星光大道設紀念點 提到CoCo製作此曲的原意，思林忍不住流淚：「呢首歌係想……唱畀歌迷聽，CoCo話過以後每次演唱會Ending都會唱呢首歌，佢話每次開演唱會都好攰，但上到台就好興奮，完騷下台好失落，所以想離開舞台前有一首好感動嘅歌。」她坦言自從妹妹離世後，就不敢再聽此曲，並哭着說：「我唔敢聽，講都唔想講，好傷感，原本首歌好快樂要珍惜今天，唔知幾時再見，睇番歌詞好傷感。」她直言CoCo離世成為一世的缺口，永遠都不會痊愈。提到家人，她第3度落淚，指CoCo、大家姐和媽媽是最重要的人，幸好要做的事都做到，可惜時間太短，看到媽媽白頭人送黑頭人，替媽媽感到難過，並指媽媽仍當CoCo去了新疆演出，從未離開，這樣想心態上就會舒服點。

李玟歌迷會「CoCo李玟全球歌迷會」去年正式成立，有內地和台灣歌迷問到為何香港沒有CoCo的紀念點，思林曾諮詢星光大道能否為妹妹建牌匾，但有關方面回覆指CoCo並非電影界人物。歌迷對此反應激烈，認為CoCo是首位華人歌手登奧斯卡，亦有唱電影主題曲及參演電影，所以正發動一人一信向有關方面反映意見。