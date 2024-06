獨家專訪：離別曲約定歌迷再會 李玟絕唱面世 思林3度飲泣

今年是已故華語天后李玟(CoCo)出道30周年,原來她生前與兩位胞姊將老歌《When Will I See You Again》翻唱成中文版《珍惜今天》。二姐李思林透露CoCo生前意願是每次演唱會尾聲都唱此曲,盼下次再見歌迷,可惜她去年撒手人寰,思林說時忍不住3度飲泣。