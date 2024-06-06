蒙面舞者身份成謎 方力申矇查查 認唔到女友

藝人方力申昨日現身記者會，親揭在內地演唱會為他伴舞的蒙面女郎真面目，他不但否認對方是其女朋友Maple，還稱根本不認識對方：「我真係唔知佢係邊個。」

藝人方力申（小方）、黃翠如和劉穎鏇等人昨日出席無綫節目《2024巴黎奧運 盡在TVB》記者會。小方與翠如將會遠赴巴黎擔任節目主持人，剛從佛山開騷回港的小方，被問到台上蒙面為他伴舞的女舞者是否女友Maple？他笑言不知道對方是誰：「佢蒙住面，但係我都蒙咗眼，我淨係知道佢（Maple）坐第一行，我父母坐第二行，同埋佢坐第一行唔係因為重要，係因為辛苦，佢要『岳高頭』睇。（睇相身形似唔似女朋友？）我真係認唔到。」

他又表示8月將會在中山開騷，屆時會問導演要不要揭開美女舞者的謎底：「睇吓到時係我揭開佢係邊個，定係佢自己揭開自己係邊個。」又指Maple經常到場欣賞自己演出：「今次咁啱畀人影到。（女朋友有冇興趣跳舞？）我唔係好知佢啲興趣。」問到小方與翠如會否在巴黎買手信給另一半？翠如指老公蕭正楠已經「落單」要求與奧運相關的手信，而小方就謂：「應該唔使，睇吓有啲咩，最緊要啱。」

劉穎鏇落區做足功課 而擅長籃球的劉穎鏇首次獲委任為「奧運之星」，將會走勻港九及新界東區與市民互動，推廣奧運。問到今次會否出盡渾身解數，以性感打扮落區宣傳？她笑說：「我一向走開健康形象，我覺得透過奧運可以畀市民明白做運動係健康嘅。」又指會事前做足功課，請教前輩，避免與市民對話時被恥笑無知。