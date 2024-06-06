娛圈單打：爛飲失去家庭 再飲失去一切

馬來西亞歌王曹格最近在家鄉開騷，忽然「自摸奶奶」大嘆寂寞難耐，仲公開徵求女友。唔少觀眾都忘記歌王早已離婚，記憶依然停留在11年前《爸爸去哪兒》的親子形象。又難怪嘅，曹格一對寶貝仔女十分可愛，當時一家四口非常溫馨，點諗到家陣要公開求偶咁飢渴吖！

呢個世界上，有三家嘢最惡搞，隨時搞到妻離子散！之唔係爛賭、爛飲同爛滾囉，偏偏曹格就係衰爛飲！兩年前佢同前妻吳速玲結束14年婚姻關係，一對仔女歸前妻撫養，期間曹格多次公開示愛，亟力挽救婚姻，奈何前妻鐵了心離開。有指婚姻破裂的導火線，正正係歌王有酗酒惡習！

2006年，曹格飲醉酒踢爛台北一間餐廳的招牌；翌年在新加坡慶生，酒後揮拳打人；2008年跟傳媒聚餐，酒後失控掟爛酒杯；2009年同好友側田夜蒲，醉酒後毆打和飛踢對方下體；2013年一家人到泰國布吉參加林志穎婚禮，飲醉酒兼大吵大鬧，吳速玲難堪得當眾落淚，其後仲離家出走。

氹番掂老婆之後，曹格旋即故態復萌。2013年被拍到在台北的音樂會醉酒上台搗亂，仲將一名女生強拉上台擁抱，事後歌王開記者會承諾戒酒，仲信誓旦旦話「唔飲酒唔會死，但冇咗家人就冇意義」！外界以為佢終於改過自新，點知2022年又在台灣醉酒鬧事！唉，老婆唔心死就假！

所以話啫，飲酒冇節制，隨時失去了一切！曹格算好彩嘞，雖然冇咗老婆，但同仔女關係依然親密，最重要係事業仲未玩完。歌王想搵女友唔出奇，不過首要戒酒，否則只會重複犯錯㗎咋！