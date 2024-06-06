獨家消息：籌辦「天使」慈善音樂會 鄭俊弘囝囝病發 斷電暈厥

歌手鄭俊弘（Fred）與何雁詩的兒子患有罕見病「天使綜合症」，兩夫妻正籌備慈善演唱會，歌手好友義不容辭相助。Fred昨日受訪時透露兒子已出現抽筋及頭暈的徵狀，會諮詢醫生是否需要吃藥控制，同時盼望醫學界盡快研製出改善此病症的藥品。

鄭俊弘與何雁詩日前首度公開2歲囝囝患有罕見遺傳病「天使綜合症」，此病會嚴重影響學習、語言及自主活動能力，甚至出現手腳痙攣徵狀，事件引起各界關注。何雁詩及Fred以發起人身份召集一班歌手，將於下月7日假西九文化區戲曲中心大劇院舉行《天使綜合症慈善演唱會》，望幫助更多家庭，參與歌手包括蘇永康（阿公）、方力申（小方）、JW、RegenC.及Johnny Yim等。

蔡思貝撐到底 Fred昨日接受本報獨家訪問，被問到囝囝現時情況時表示：「呢個報道出咗後，真係收到好多親友DM（私訊）話識啲醫生，甚至幫我哋搵到外國研發天使綜合症藥物有關嘅聯絡，真係好好，得到咁多人支持，因為我哋真係唔識咁多醫生同醫學界嘅嘢，報道出咗幫到好多。阿仔依家情況OK，穩定嘅，醫生之前畀咗心理準備我哋，話2歲開始會多啲見佢暈或者抽筋，佢呢輪真係暈多咗。」問到詳細情形時，他透露：「佢會好似無端端停電咁，個頭耷一耷、跌一跌，呢個我哋係有心理準備嘅，之後去覆診都會問吓醫生，睇吓有冇需要開始食藥控制。（會向外國醫學界求助？）依家係冇藥醫到呢個症，都係研發當中，希望佢哋快啲研發到就好喇！」說到籌備演唱會很費心神，Fred感激一班朋友義不容辭施以援手：「小方話：『如果你畀錢我都會捐出嚟。』阿公就即刻畀期我，仲有JW，真係好感動。」

何雁詩的好友蔡思貝亦有轉發演唱會海報打氣，她昨日受訪時說：「我一定會買飛，亦會到場支持佢哋。音樂範疇我冇乜嘢可以幫得上忙，不過佢哋有乜嘢其他需要，我隨時都會盡力幫手，希望多啲人支持，順順利利，籌到多啲錢，幫到多啲人。」