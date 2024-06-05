自揭古怪幻想 Kanye露骨短訊惹禍 前助手怒告性騷擾

美國饒舌天王Kanye West出名是非多多，最近他又捲入一宗「#MeToo」官非，曾為他打工的前私人女助手Lauren Pisciotta日前入稟法院，指控遭Kanye性騷擾及無理解僱。

身材火辣的Lauren向法庭透露她為Kanye打工前，本來是色情收費網站的模特兒，因而被Kanye睇中，並於2021年7月聘請她為他出品的時裝品牌系列工作。她表示受聘一年後，Kanye突然要求她取消收費網站的戶口，並承諾會給她100萬美元（約781萬港元）作為年薪，她當時答應了該要求，後來Kanye更晉升她為公司高層。及後不久，Kanye就開始向她瘋狂發送內容露骨並充滿粗口，有關自己對女人古怪性幻想的短訊，其中包括表示渴望自己的女伴可以背他找其他男人偷食。

為護妻涉嫌襲擊 此外，Lauren亦指試過收到Kanye的來電，當時他聲稱自己正在自瀆，並問她是否聽得見，她當時深感不安，更表示曾收到至少兩條Kanye與模特兒上床的影片。後來Kanye無預警地解僱Lauren，她就決定入稟控告他違反合約、性騷擾、錯誤解僱以及在不恰當的環境下工作。

除了被前助手控告性騷擾外，Kanye今年4月曾因為涉嫌襲擊他人而接受調查，據指他出手襲擊一名抓住其妻子Bianca Censori的人，事後Kanye透過發言人解釋，他當時是因為有人肢體攻擊及性侵其妻子才出手，發言人表示：「實際上Bianca被肢體攻擊，施襲者不僅碰撞到她，更將手伸到她裙下並直接觸碰她的身體，抓住她的腰、扭轉她的身體並向她飛吻，她同時被襲擊及性侵。」