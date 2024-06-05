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曾比特向王家衛自薦 只求長命啲
歌手曾比特前晚相約Fans到派對房，一起觀看由王家衛執導及監製的首部電視劇《繁花》首播，有份為劇集演繹OST《再回首》和《一生何求》的他，給自己70分，又自爆曾向王家衛大膽自薦：「我同王導演講，如果可以喺你嘅戲中擔當一角，絕對係一個好難得嘅經歷，但希望戲裏面唔好咁快死就得㗎喇！」
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