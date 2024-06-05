逾500萬人搶先睇 首拍微短劇反應兩極 周星馳被批食老本

影星周星馳今年初宣布與社交平台合作，專拍微短片，親自出品的首部精品微短劇《金豬玉葉》已於日前啟播！劇情以網絡詐騙為背景，以輕鬆幽默方式諷刺網騙，題材更涉及日本核污水排放及美國槍擊案等熱門話題。

被讚達電影級數 首集播映後5小時，觀看人次已衝破500萬，火速登上熱播榜，並引起網民熱烈討論。然而評價出爐後，出人意表地存在兩極反應，有網民指周星馳身為電影巨匠，跨界拍短劇仍能保持電影製作級數，亦有人認為該劇的製作方針未能摸索到市場需要，狠批他只是食老本！

周星馳今次未有親自參與《金》劇創作，然而多年來建立的無厘頭風格亦被短劇繼承，男女主角的怪誕身份設定相當吸引。不過，有觀眾指出短劇每分鐘一個梗的創作剪裁方式上，尚未充分得到掌握，認為周星馳尚有電影「職業病」，眼光與手法仍拘泥於電影布局，以致追看性大減。