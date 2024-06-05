獨家訪問：關嘉敏減20磅扮美人魚 譚嘉儀玩到周身傷

譚嘉儀

譚嘉儀、黃嘉雯及關嘉敏拍攝夏水禮節目，眾女坦言今次最大挑戰是美食當前，但要忍口，望能以最佳狀態示人。期間嘉儀玩到手腳受傷都繼續玩，笑言愈刺激愈好。關嘉敏就扮美人魚，美感十足。

繼無綫一眾「咪神」林鈺洧、陳婉衡、黃婧靈早前為無綫夏水禮節目到澳門拍攝後，輪到靚女黃嘉雯、關楓馨、關嘉敏、譚嘉儀及鄧伊婷等亦出擊玩個夠。向來大膽的嘉儀因玩得太投入，拍攝時手肘、膝頭多處擦損，要即到醫療室包紮傷口，她昨日接受本報獨家訪問時謂：「好慘呀！自己都控制唔到。（平時都愛刺激玩意？）Bungy Jump、Sky Diving全部玩過晒，最愛跳樓機。」說到上次眾「咪神」穿Bikini谷胸上陣，Big波蕩漾時，嘉儀謂：「我哋都要着泳衣拍攝，所以呢幾日唔敢食好多嘢，不過同行嘅女仔全部身材都好好，所以我都唔敢太暴露，今次大家身材都好高大，所以成日畀佢哋笑我小童Size。」

而關嘉敏為了這個節目上鏡更省鏡，一個月速減20磅，更準備了5、6套泳衣，問到同行的女仔哪個身材最勁？她笑謂：「個個好勁，我都諗係咪身材勁先可以參加呢個節目，連男人都好勁。」有幸可以首度扮美人魚的她指甚有難度：「因為着咗條魚尾就企唔穩，對腳好似黐住，郁都郁唔到，其實我對扮美人魚冇乜信心，因為美人魚要線條好靚，希望我冇變咗條肥美嘅美人魚啦。」

黃嘉雯衝浪驚甩褲 至於斯斯文文的關楓馨原來玩遊戲都唔輸蝕，她說：「上《獎門人》之後發覺自己有玩遊戲天分，原來生得矮重心低，玩浮床、浮橋考平衡力就有着數。」而黃嘉雯笑指今次試玩衝浪：「因為啲浪真係大到可以衝甩件衫或者條褲，所以專登着咗2條褲、2件衫去玩，仲醒目帶埋護膝，不過真係飲咗好多泳池水。」