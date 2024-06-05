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麥明詩蜜月放閃 背影殺晒
雖然餐餐食好嘢，不過麥明詩的身形依然沒有走樣。
「十優港姐」麥明詩與盛勁為早前去了馬爾代夫度蜜月，日前便將蜜月點滴剪成短片跟大家分享，片中所見，2人住在水上屋，打開窗簾就是無敵海景，每餐的美食極之豐富，令網友睇到流晒口水。而最煞食則莫過於麥明詩穿比堅尼的性感背影及白滑長腿，而2人的恩愛互動亦令不少網友羨慕：「你哋甜到牙痛，閃到眼盲。」
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