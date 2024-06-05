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黃子桐盡興過後 急住減肥
雖然黃子桐只上載單人相，但滿枱食物可見赴會者眾。
藝人黃子桐前日慶祝29歲生日，她表示原計劃與大學同學出海慶生，因天氣轉差改到酒店Staycation，但就否認有男友陪，她說：「冇男朋友呀，不過有追求者送吓花囉！」提到將要開拍劇集《香港探秘地圖》，與黎耀祥有不少對手戲，黃子桐角色還有很多性感造型，故吃完生日蛋糕便要趕緊減肥了。
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