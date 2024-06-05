新手法拍攝 影帝嗌緊張 鎮宇青雲搔19年之癢 廢話少講

兩大影帝劉青雲和吳鎮宇相隔19年再鬥戲，笑言因為太熟落，反而拍戲時冇偈傾。今次導演以新穎手法拍攝，分開兩個廠景用電話對戲，互相睇你唔到，鎮宇直言拍攝速度好快，但緊張到手足無措。

劉青雲和吳鎮宇在電影《談判專家》中分別演談判專家角色，電影乃改編自1998年經典西片《冇數講》，拍攝前鎮宇亦有參考該戲，不過看戲中途睡着了，除節奏慢，亦因沒中文字幕看不明白，青雲則認為最重要是劇本、導演和演員有所不同，便有完全不同的感覺。

對上一次合作電影《喜馬拉亞星》已是19年前，當年遠赴印度拍攝，青雲最難忘坐32個小時長途車，他說：「我哋係坐巴士行一條好崎嶇嘅山路，一個司機揸車另一個睇路，沿途會停車裝香拜神，條路好危險。」他倆都是省話達人，青雲取笑鎮宇可以將100分鐘的故事，用3句說話講完，故2人久別合作，竟沒有多傾談，鎮宇笑謂：「我哋唔會懶熟，冇乜嘢傾，我同三哥（苗僑偉）就多嘢傾，佢係前輩，以前TVB拍嘢帶過我出去飲飲食食。」

拍攝期間確診 提到拍攝電話對話的場面是分開兩個廠同時拍攝，青雲覺得好處是與鎮宇真的在講電話，對白到位及聽到語氣。青雲覺得今次演得並不輕鬆，鎮宇亦感緊張：「其實幾亂，幾手足無措，唔係太分析到。」青雲在拍攝期間，曾染上新冠病毒休息了5天，幸好拍戲時搬了出外獨居，沒有影響太太，而病徵也不嚴重，至於早前他缺席做金像獎的頒獎嘉賓，原來是中了流感。