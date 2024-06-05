中娛星動：《乘風2024》欠噱頭搵救兵 楊謹華輸經驗出局 薛凱琪回歸助攻

台灣女星楊謹華因參與內地真人騷《乘風2024》而成功掀起話題，但近日傳出她力戰到第5公演，終被淘汰出局。而兩年前曾參加「浪姐3」的薛凱琪日前則以飛行嘉賓身份「回歸」節目，聯同幾代「姐姐」代表A-Lin及孟佳等與今屆參賽者比試一番，提升節目吸引力。

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》過往吸引不少內地及港台女星參賽，當中包括蔡少芬、王心凌、陳嘉樺，薛凱琪（Fiona）、Twins、容祖兒等，星光熠熠。不過，今季雖則人數眾多，但實力及人氣就確實一般，令節目吸引度大減。

日前，節目組安排Fiona「回歸」擔任飛行嘉賓，加入內地歌手薩頂頂團隊，與其他組別在舞台上比併。製作方事前還特別安排二人入住同一宿舍房間，好讓她們在朝夕相對下互相了解，Fiona說：「我發覺原來佢個人好Nice，大家又有好多喜好都一樣，本身以為佢好靜態，佢又以為我係好靜，真係好有誤會，原來佢好搞笑，佢又發現我好開朗，所以大家合作得好開心。」

現身機場星味濃 至於今季參賽的楊謹華雖然唱跳經驗不足，但憑着積極樂觀的態度，在舞台展現光芒，獲得不少粉絲的支持。可惜近日傳出她於第5公演舞台中，與另一女星王琳雙雙被淘汰。隨後有網民於長沙機場偶遇以素顏示人的楊謹華，獲讚保養得宜，皮膚紅潤又有光澤，難掩其明星氣質。