又喊又咀 生離死別 黃宗澤過7關 嗌蔡潔做老婆

藝人黃宗澤與女星蔡潔的緋聞傳足多年，雖然多次否認，卻又毫不避嫌經常出雙入對。二人於新劇中首次飾演一對，有咀嘴親熱戲，黃宗澤更於煞科宴上公開直呼蔡潔為老婆，再次令人產生無限聯想。

視帝陳豪、馬國明、黃宗澤（Bosco）、蔡潔、吳啟華及陳瀅等前晚出席邵氏新劇《執法者們》煞科慰勞宴，期間Bosco更直呼飾演他太太的緋聞女友蔡潔為老婆，相當高興。二人受訪時笑指第8次合作才成為一對，Bosco說：「經過7部磨練之後做到一對，不過係好悲慘故事。（冇得錫？）有得錫，咁靚嘅女仔有得錫梗係錫啦！」他笑指跟對方太熟，咀嘴戲也不會尷尬，又指今次是從演以來「為一個女人喊得最多」的一套劇，劇中要跟對方經歷生離死別，故出現哭崩場面。

身旁蔡潔即大讚他演得好，又指喜歡看他的打鬥場面、於劇中為她孭手袋及流淚，Bosco則表示喊戲全是真眼淚：「我冇用眼藥水。（喊嗰陣諗緊乜？）劇本寫得好，連畫面都寫埋出嚟。」他又透露蔡潔今次有更性感演出：「我都諗緊拍完之後播唔播到出街，上次佢已經露白滑玉背，今次仲突破。（有親熱戲驚唔驚再傳緋聞？）以前傳過晒，依家再傳都唔會傳得出乜嘢啦。」

陳瀅被取消出浴戲 同場的吳啟華就表示跟陳瀅過往曾在同一劇中演出，但全無交集，今次縱然只得一次接觸，大讚對方演技有進步。陳瀅則透露原本有一幕性感出浴戲，但笑指當導演見她真身後便將該場口取消。