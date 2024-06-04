拍檔姜棟元擔心隨時收檔 全智賢拍劇被捕獲 保住女神招牌

韓國42歲靚媽全智賢早前為新劇開工被捕獲，已有3年沒拍劇的她，獲網民激讚女神氣質依舊，令人期待她在新劇中跟男神姜棟元談情。而她在新廣告中騷完美體態，出道廿多年依然身材超弗！

全智賢繼3年前主演的韓劇《智異山》口碑未如理想後，她夥拍「元祖男神」姜棟元首度合作的間諜愛情劇《北極星》於今年3月低調開拍，預計10月拍畢，明年在串流平台上架。該劇由早前熱播劇《淚之女王》導演金熙元執導，全智賢飾演外交官兼駐美大使，姜棟元則扮演失去自己身份的間諜，兩人合力追尋巨大事件秘密期間譜出愛情故事。今次是姜棟元相隔20年再拍劇，而他跟全智賢這對「螢幕CP」亦令大批劇迷引頸以待。

鮮有出席公開活動的全智賢，早前為《北》劇開工被捕獲，以招牌長髮及全黑打扮現身，狀態大勇，雖已貴為兩子之母，卻渾身散發女神氣質。向來密密接拍廣告吸金的她，最近又為代言品牌拍攝新寫真，大騷完美體態。

至於姜棟元孭飛的新片《設計者》於當地開畫4天，累計觀映人次僅約37萬，雖然高踞單日票房榜第2位，但成績差強人意。他飾演將殺人事件捏造成事故的完美暗殺者，談及片中角色展現的絕望感，他受訪時自言已出道22年，自20多歲起便懷着不安的心情，因不知道何時會接不到下部作品，但也希望有機會挑戰更瘋狂的角色。

金智媛被睇好做接班人 另外，憑《淚》劇人氣飆升的女星金智媛，被業內人士睇好可接棒全智賢成為韓劇天后，她在劇集播畢後狂接廣告，代言產品遍及眼藥水、燒酒及能量棒等多個不同範疇，全方位誘消費者捧場。