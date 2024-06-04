暢所欲玄：大運

每一個人不論男女命，一出生後便有所謂生辰八字的結構，是富是貧，是貴是賤，皆由此而衍生。可能是出生在大富大貴之家，即所謂含着金鎖匙出生，也可能在一中等家庭而生，更有機會生長在一貧困家庭中。當然，其在成長過程中，是一路平順還是諸多阻滯？是先富後貧還是先貧後富？此中之運勢如何，便要觀看其大運如何，對命中有輔助？還是對命格有所破壞？

命格上，男命陽年出生，其大運由月柱順行；如男命在陰年出生，其大運便由月柱逆行。女命在陽年出生，其大運由月柱逆行；女命在陰年出生，其大運由月柱順行。何謂陽年？即天干甲丙戊庚壬之年，便謂之陽年。年干是乙丁己辛癸的，便為之陰年也。

命格之架構喜用五行，先天五行之配合，是依據年月日時組合而決定。但此種所謂喜用神，有機會因與大運配合上而有所改變，並非是一生一世也是此種喜用的，有機會在某大運中原是喜用神的變為忌神，並可能原是忌神的，在某大運中由忌神變為喜用。可以由不從不化，而變成又從又化，由原本忌金和木的，變成喜金和木的。所以，八字學問實是難學難精，變化太多端了。

玄學家伍立群